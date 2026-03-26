Bateritë me elektrolit të ngurtë kanë probleme serioze teknike

Një nga figurat kryesore të prodhuesit më të madh të baterive ka pranuar se bateritë me elektrolit të ngurtë përballen ende me probleme të mëdha teknike.
Edhe pse kjo teknologji shpesh paraqitet si e ardhmja e automjeteve elektrike – me premtime për autonomi më të madhe, karikim më të shpejtë dhe siguri më të lartë – realiteti është shumë më kompleks. Sfida kryesore lidhet me stabilitetin e materialeve dhe mënyrën si ato sillen gjatë cikleve të karikimit dhe shkarkimit.
Një nga problemet më të mëdha është se materialet në bateri zgjerohen dhe tkurren gjatë përdorimit, gjë që mund të shkaktojë çarje, ndarje të shtresave dhe rritje të rezistencës së brendshme. Kjo ndikon negativisht në performancë dhe jetëgjatësi.
Gjithashtu, prodhimi në shkallë të gjerë mbetet një sfidë e madhe. Bateritë me elektrolit të ngurtë janë shumë të ndjeshme ndaj kushteve të prodhimit, si lagështia dhe papastërtitë, gjë që e bën të vështirë prodhimin e qëndrueshëm dhe me kosto të pranueshme.
Ekspertët paralajmërojnë se, pavarësisht pritshmërive të mëdha, këto bateri nuk janë ende gati për përdorim masiv dhe do të kërkojnë vite të tjera zhvillimi dhe testimi para se të bëhen standard në industrinë e automobilave.