BBC mbështet vendimin për të lejuar pjesëmarrjen e Izraelit në Eurovision 2026

Korporata Britanike e Transmetimeve (BBC) ka mbështetur vendimin e Unionit Evropian të Transmetimeve (EBU) që i lejon Izraelit të marrë pjesë në Festivalin e Këngës Eurovision 2026, edhe pse katër transmetues evropianë njoftuan se do ta bojkotojnë ngjarjen, transmeton Anadolu.
Transmetuesit kombëtarë të Irlandës, Spanjës, Holandës dhe Sllovenisë njoftuan se nuk do të marrin pjesë në konkursin e vitit 2026 pasi EBU i hapi rrugën transmetuesit izraelit KAN për të marrë pjesë.
Megjithatë, BBC tha se mbështet vendimin për të lejuar Izraelin të marrë pjesë në konkurs.
“Ne mbështesim vendimin kolektiv të marrë nga anëtarët e EBU-së. Kjo ka të bëjë me zbatimin e rregullave të EBU-së dhe të qenit gjithëpërfshirës”, tha një zëdhënës i BBC-së.
Vendimi shkaktoi kritika nga disa ligjvënës britanikë. Ligjvënësi i pavarur Adnan Hussain citoi deklaratën e BBC-së mbi pjesëmarrjen e Izraelit në konkursin e këngës dhe tha: “Bojkotoni Eurovisionin për shkak të platformës së gjenocidit”.
Zarah Sultana, një tjetër ligjvënëse britanike tha se “nuk mund të kemi ‘punë si zakonisht’ me Izraelin, një shtet aparteidi gjenocidal”. “Mbretëria e Bashkuar duhet të ndjekë shembullin e Irlandës, Spanjës, Holandës dhe Sllovenisë dhe të bojkotojë Eurovisionin”, shkroi ajo.
Gjatë Asamblesë së Përgjithshme të EBU-së në Gjenevë, shumica e anëtarëve votuan për të lejuar transmetuesin izraelit të konkurrojë në konkursin e vitit të ardhshëm, i cili është planifikuar të mbahet në Vjenë, Austri.
Pas votimit, transmetuesi spanjoll RTVE tha se nuk do të merrte pjesë në Eurovision 2026, as nuk do ta transmetonte konkursin, duke akuzuar Izraelin për përdorimin e konkursit për “qëllime politike” dhe duke pretenduar ndërhyrje politike.
Transmetuesi holandez AVROTROS konfirmoi në mënyrë të ngjashme tërheqjen e tij, duke deklaruar se pjesëmarrja e Izraelit, së bashku me situatën humanitare në Gaza dhe kufizimet në lirinë e shtypit, bien ndesh me vlerat thelbësore të organizatës.
RTE e Irlandës tha se nuk do të merrte pjesë ose nuk do ta transmetonte konkursin, duke përmendur krizën humanitare të vazhdueshme në Gaza dhe sulmet e synuara ndaj gazetarëve si të papajtueshme me parimet e transmetuesit.
RTV Sllovenia gjithashtu nuk do të marrë pjesë në konkurs, sipas kryetares Natalija Gorscak. “Mesazhi ynë është: ne nuk do të marrim pjesë në ESC nëse Izraeli është atje – në emër të 20.000 fëmijëve që u vranë në Gaza”, tha ajo.