BE-ja kërkon që Kanalet e WhatsApp të respektojnë rregullat digjitale të bllokut

Komisioni Evropian ka përcaktuar zyrtarisht Kanalet e WhatsApp si një “platformë shumë e madhe online” në kuadër të Aktit të Shërbimeve Digjitale (DSA) të Bashkimit Evropian (BE), njoftoi të hënën blloku, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media pas takimit ministror për çështjet e BE-së në Bruksel, zëvendëspresidentja ekzekutive për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Henna Virkkunen, tha se ky përcaktim zbatohet për Kanalet e WhatsApp, funksioni që u mundëson përdoruesve të transmetojnë informacione, përditësime dhe njoftime për një audiencë të gjerë.
Një platformë klasifikohet si “shumë e madhe” nëse arrin të paktën 45 milionë përdorues në BE. Kanalet e WhatsApp e ka kaluar këtë prag në gjysmën e dytë të vitit 2024, me më shumë se 46 milionë përdorues mujorë.
“Prandaj, ajo tashmë i nënshtrohet detyrimeve të përgjithshme të DSA-së që platformat online në BE duhet t’i respektojnë”, tha ajo.
Ky përcaktim do të thotë se Kanalet e WhatsApp duhet të zbatojë rregullat e DSA-së, përfshirë vlerësimin e rrezikut, moderimin e përmbajtjes dhe detyrimet e raportimit.
Kompanitë që nuk i respektojnë këto rregulla mund të përballen me gjoba deri në 6 për qind të xhiros së tyre globale.
Virkkunen theksoi se shërbimi i mesazheve private të WhatsApp mbetet i përjashtuar nga fusha e zbatimit të DSA-së.
Më herët të premten, Komisioni i BE-së njoftoi gjithashtu nisjen e një hetimi në kuadër të DSA-së ndaj Grok, platformës së inteligjencës artificiale të kompanisë amerikane të rrjeteve sociale X, për shkak të potencialit të saj për të gjeneruar imazhe të rreme nudo.
Në dhjetor, Komisioni vendosi një gjobë prej 120 milionë eurosh ndaj X për shkelje të detyrimeve të transparencës sipas DSA-së, duke shënuar veprimin e parë të zbatimit në kuadër të këtij legjislacioni.