BE-ja miratoi një rregullore, autostradat duhet të “mbulohen” me karikues të shpejtë deri në vitin 2025

Këshilli i BE-së ka miratuar rregulla të reja që synojnë ta bëjnë më të lehtë për pronarët e veturave elektrike të udhëtojnë nëpër Evropë, duke reduktuar në të njëjtën kohë emetimet.

Rregullorja e re do të përfitojë pronarët e automjeteve elektrike në tre mënyra, do të ulë stresin e tyre duke zgjeruar infrastrukturën e karikimit të veturave elektrike përgjatë autostradave kryesore evropiane, duke lehtësuar pagesat, ndërsa çmimi dhe disponueshmëria do të komunikohen qartë për të shmangur “surprizat”.

Sipas ligjit të ri, nga viti 2025, karikues të shpejtë që ofrojnë të paktën 150 kW fuqi do të instalohen çdo 60 kilometra përgjatë Rrjetit Evropian të Transportit Trans-Evropian, pra sistemit të autostradave TEN-T, i cili përfaqëson korridorin kryesor të transportit të bllokut. Rrjeti i karikuesve të shpejtë përgjatë autostradave evropiane është tashmë mjaft i zhvilluar.

Rregullorja gjithashtu kërkon që pagesat ad-hoc, d.m.th. pagesat, të mund të kryhen përmes kartave ose pajisjeve pa kontakt pa pasur nevojë për një abonim. Ai do të lejojë ndalimin në çdo stacion karikimi nga çdo rrjet për të karikuar baterinë e një veture elektrike pa “gjueti” fillimisht për një aplikacion adekuat për qëllimin e abonimit. Operatorët duhet të deklarojnë qartë çmimet e karikuesve të tyre me mjete elektronike, si dhe disponueshmërinë dhe kohën e karikimit.

Përveç aplikimit për pronarët e veturave elektrike dhe furgonëve, rregullorja synon gjithashtu tarifimin e automjeteve të rënda elektrike, dhe gjithashtu zbatohet për portet detare dhe aeroportet, si dhe tarifimin e hidrogjenit për veturat dhe kamionët.

Rregullorja e re është pjesë e të ashtuquajturës paketë të iniciativave “Fit for 55”, e cila synon të ndihmojë BE-në të arrijë qëllimin e saj për të reduktuar emetimet e gazeve serrë me 55 për qind përpara vitit 2030 krahasuar me nivelet e vitit 1990 dhe arritjen e neutralitetit klimatik deri në vitin 2050. Transporti thuhet se është përgjegjës për 24 për qind të emetimeve të gazeve serrë të BE-së, me 71 për qind që vijnë nga veturat.

Tani që Këshilli i BE-së e ka miratuar zyrtarisht rregulloren, ajo duhet të kalojë nëpër disa formalitete përpara se të hyjë në fuqi si ligj në të gjithë BE-në.

“Ligji i ri është një moment historik në politikën tonë ‘Fit for 55’, i cili parashikon kapacitet më të madh publik të karikimit në rrugët e qyteteve dhe përgjatë autostradave anembanë Evropës. Ne besojmë se në të ardhmen e afërt qytetarët do të jenë në gjendje t’i karikojnë veturat e tyre elektrike aq lehtë sa është sot në pikat tradicionale të karburantit”, tha Raquel Sanchez Jimenez, Ministrja spanjolle e Transportit.