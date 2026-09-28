Ballina Lajmet Rajon dhe Botë BE-ja miraton projektet e para të përbashkëta për dronët, mbrojtjen detare dhe...

BE-ja miraton projektet e para të përbashkëta për dronët, mbrojtjen detare dhe mbrojtjen kundër raketave

Këshilli Evropian ka miratuar pesë Projektet e para Evropiane të Mbrojtjes me Interes të Përbashkët (EDPCI), të cilat synojnë forcimin e gatishmërisë mbrojtëse dhe kapacitetit industrial të bllokut, transmeton Anadolu.

Sipas Kwshillit Evropian, projektet bashkojnë vendet anëtare të BE-së për zhvillimin e kapaciteteve në fushën e dronëve dhe sistemeve kundër dronëve, mbrojtjes detare dhe të shtratit të detit, hapësirës, mbrojtjes ajrore dhe kundër raketave, si dhe mbrojtjes së krahut lindor të bllokut.

EDPCI-të u prezantuan në kuadër të Programit Evropian të Industrisë së Mbrojtjes (EDIP), të miratuar nga BE-ja në vitin 2025.

Projektet janë hartuar për t’u mundësuar vendeve anëtare të zhvillojnë së bashku kapacitete ushtarake që konsiderohen “kritike” për interesat e sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së, veçanërisht iniciativa që janë tepër të mëdha ose komplekse për t’u realizuar nga vendet nw mwnyrw individuale.

Pesë projektet tani kanë të drejtë të përfitojnë financim nga BE-ja përmes EDIP-it, i cili do të mbështesë vendosjen e tyre fillestare dhe do të krijojë bazën për financime të mundshme shtesë në kuadër të Fondit Evropian të Konkurrueshmërisë, të planifikuar.

“Vendimi i sotëm tregon se Evropa mund të jetë ambicioze dhe t’i përmbushë premtimet e saj. Shtetet anëtare, së bashku me mbështetjen e BE-së, po bashkojnë forcat, po ndajnë ekspertizën e tyre dhe po investojnë së bashku në kapacitetet që na nevojiten”, tha Komisioneri Evropian për Mbrojtjen, Andrius Kubilius.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram