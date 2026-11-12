BE-ja përgatit paketën e 22-të të sanksioneve ndaj Rusisë dhe planin për financimin e Ukrainës

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen njoftoi sot se po përgatisin paketën e 22-të të sanksioneve kundër Rusisë dhe një plan për nevojat financiare të Ukrainës para vitit 2027, transmeton Anadolu.
Von der Leyen u tha gazetarëve në fillim të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC) në Dublin se po përgatisnin paketën e 22-të të sanksioneve dhe një propozim se si të mbulohen nevojat financiare të Ukrainës në vitin 2027.
“Ne do të vijmë me paketën e sanksioneve dhe propozimin për nevojat financiare përpara Këshillit të ardhshëm Evropian”, tha presidentja e KE-së.
Ajo përshëndeti bisedimet e paqes në Abu Dhabi dhe përfaqësimin e evropianëve për të mbrojtur interesat e bllokut.
“Ne do të mbështesim Ukrainën, qoftë në kohë lufte apo në kohë paqeje”, shtoi Von der Leyen.