BE-së i kërkohet të hetojë rolin e spiunëve izraelitë në zgjedhjet në Slloveni

Kryeministri i Sllovenisë, Robert Golob, i ka kërkuar Bashkimit Evropian (BE) të hetojë pretendimet se kompania private izraelite e inteligjencës Black Cube ka ndërhyrë në fushatën zgjedhore të vendit, transmeton Anadolu.
Në një letër drejtuar presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, sipas një raporti ekskluziv të publikuar nga Politico, Golob i quajti operacionet e raportuara një “kërcënim të qartë hibrid ndaj BE-së dhe vendeve anëtare të tij, që ndikon negativisht ose potencialisht kërcënon vlerat, procedurat dhe proceset tona politike të përbashkëta”.
Autoritetet sllovene thonë se katër operativë të kompanisë Black Cube kanë kryer “mbikëqyrje të paligjshme” dhe përgjime në vend. Pretendimet pasuan publikimin e regjistrimeve të rrjedhura që lidhin figura pranë qeverisë së Golob me korrupsion.
Akuzat dolën vetëm disa ditë para zgjedhjeve parlamentare në Slloveni më 22 mars, ku Golob përballet me një garë të ngushtë ndaj liderit të opozitës Janez Jansa.
Golob i bëri thirrje Komisionit Evropian që ta referojë çështjen në mekanizmin “European Democracy Shield”, i cili synon të kundërshtojë ndërhyrjet e huaja dhe dezinformimin.