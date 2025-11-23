Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se çdo plan paqeje për Ukrainën duhet të ndalojë luftën dhe të garantojë që konflikti të mos rikthehet.
Ajo theksoi se kufijtë nuk mund të ndryshohen me forcë, Ukraina duhet të ketë të drejtën të mbrojë veten pa kufizime ushtarake, dhe roli i Bashkimit Evropian në arritjen e paqes duhet të jetë vendimtar.
Sipas saj, Ukraina ka zgjedhur qartë rrugën evropiane dhe BE-ja mbetet e bashkuar në mbështetjen e sovranitetit të saj. /mesazhi
BE: Ukraina duhet të mbetet sovrane dhe kufijtë nuk ndryshohen me forcë
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se çdo plan paqeje për Ukrainën duhet të ndalojë luftën dhe të garantojë që konflikti të mos rikthehet.