Belgjika raporton rritje të rasteve të gripit të shpendëve në disa provinca

Agjencia Federale Belge për Sigurinë e Zinxhirit Ushqimor (FASFC) ka bërë të ditur se Belgjika po përballet me një rritje të rasteve të gripit të shpendëve, me llojin H5 të zbuluar së fundmi në provincat Limburg dhe Namur, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia e lajmeve Belga, një fermë shpendësh në La Bruyere në Namur rezultoi pozitive për nënllojin H5, duke shënuar shpërthimin e dytë të konfirmuar në provincë.
Në Limburg, tre ferma shpendësh gjithashtu kanë raportuar infeksione në ditët e fundit.
Në të gjitha vendet e prekura, kopetë po vriten teksa autoritetet krijojnë zona të mbrojtjes prej 3 kilometrash dhe zona mbikëqyrjeje prej 10 kilometrash, që rrethojnë zonat e prekura, me masa specifike kontrolli të zbatuara për secilën zonë.
Ministri belg i Bujqësisë, David Clarinval, rivendosi strehimin e detyrueshëm të shpendëve si për mbajtësit profesionistë ashtu edhe për ata të regjistruar si hobi.
Qendra e shpëtimit të jetës së egër Natuurhulpcentrum në Limburg raportoi një rritje të thirrjeve, duke iu përgjigjur rreth 10 rasteve në ditë, teksa virusi po përhapet në të gjithë provincën.
Në shtetin amerikan Washington, nënlloji H5N5 i ka marrë jetën një burri të moshuar me probleme shëndetësore. Kjo përfaqëson vdekjen e dytë të konfirmuar njerëzore nga gripi i shpendëve në SHBA këtë vit, pasi një pacient tjetër i moshuar me probleme shëndetësore para-ekzistuese ndërroi jetë në janar.