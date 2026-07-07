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Belgjika shqyrton njohjen e Palestinës pas shpërbërjes së organit qeverisës të Gazës nga Hamasi

Qeveria belge po shqyrton njohjen e Palestinës pasi Hamasi njoftoi shpërbërjen e strukturës së tij qeverisëse në Rripin e Gazës, raportoi agjencia e lajmeve Belga, transmeton Anadolu.

Ministri i Jashtëm, Maxime Prevot i tha transmetuesit VRT të hënën vonë se kishte udhëzuar kabinetin e tij të përgatisë një vendim për njohjen e Palestinës.

Kryeministri Bart De Wever kishte njoftuar vitin e kaluar në selinë e OKB-së në New York se njohja e tyre do të varej nga përmbushja e disa kushteve.

Partia shumicë CD&V kërkoi njohje të menjëhershme, duke theksuar se shpërbërja e strukturës qeverisëse do të hiqte një argument të rëndësishëm për shtyrjen e njohjes zyrtare të Palestinës nga Belgjika.

Ndërkohë, Prevot sinjalizoi se çështja e njohjes do të trajtohet së shpejti. “Nuk e di nëse do të jemi gati deri të premten, por do të jetë së shpejti në tryezë”, tha ai.

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