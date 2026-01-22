Belgjikë, Misioni i Sirisë në BE sulmohet nga mbështetësit e grupit terrorist YPG/SDF

Misioni i Sirisë në BE në Bruksel u shënjestrua të mërkurën në mbrëmje nga mbështetësit e grupit terrorist YPG/SDF, të cilët u përpoqën të zëvendësonin flamurin kombëtar me një flamur të lidhur me grupin, konfirmoi misioni për Anadolu të enjten.
Sipas deklaratës, një grup sulmuesish u ngjitën mbi murin e misionit rreth orës 18:00 pasdite sipas orës lokale, hynë në një ballkon të katit të parë, hoqën flamurin kombëtar sirian dhe e zëvendësuan atë me një banderolë që mbante një slogan që “nuk përfaqëson Sirinë, popullin e saj ose qytetarët e saj të nderuar”.
Pamjet video që qarkullojnë në mediat sociale duket se tregojnë një grup individësh që ngjiten në një ndërtesë dhe zëvendësojnë flamurin kombëtar sirian me një flamur të lidhur me një grup terrorist.
Incidenti zgjati më pak se gjysmë ore, tha misioni, duke shtuar se ambasadori sirian dhe stafi i misionit, të shoqëruar nga një grup sirianësh që banojnë në Bruksel, mbërritën në ndërtesë dhe ngritën përsëri flamurin kombëtar.
Policia belge bashkëpunoi plotësisht me misionin, i cili arriti të identifikojë autorët përmes koordinimit me forcat e sigurisë dhe pamjeve të kamerave të mbikëqyrjes, vuri në dukje deklarata, duke shtuar se identitetet e disa të dyshuarve janë përcaktuar tashmë.
Pas një ankese zyrtare të paraqitur nga misioni, autoritetet belge të sigurisë kanë nisur një hetim për atë që deklarata e përshkroi si një “çështje serioze” dhe një “sulm të qartë ndaj sigurisë dhe shenjtërisë së ambienteve diplomatike”.
Ndërtesa e misionit do të vihet nën mbrojtje 24-orëshe nga forcat belge të sigurisë, shtoi ajo.
Deklarata gjithashtu shpreh mirënjohje për sirianët që u mblodhën në mision atë mbrëmje dhe për ata që nxituan drejt ndërtesës, duke i falënderuar për përpjekjet e tyre “për të mbrojtur nderin dhe dinjitetin” e Sirisë dhe flamurin e saj kombëtar”.
Incidenti ndodhi ndërsa Ushtria Siriane kreu operacione në Sirinë verilindore pasi SDF-ja dështoi të përmbushte dispozitat e një marrëveshjeje armëpushimi. Sipas marrëveshjes, SDF-ja duhej të tërhiqte formacionet ushtarake në lindje të lumit Eufrat dhe t’ia dorëzonte qeverisë siriane kontrollin administrativ dhe të sigurisë së provincave Raqqa dhe Deir ez-Zor.
Marrëveshja gjithashtu urdhëroi që të gjitha kalimet kufitare dhe burimet e energjisë të binin vendosesshin nën autoritetin e qeverisë qendrore, me personelin e SDF-së që të integrohej individualisht në Ministrinë e Mbrojtjes dhe të Brendshme Siriane pas verifikimit të sigurisë.
Ministria e Mbrojtjes e Sirisë njoftoi një armëpushim katër-ditor me SDF-në të martën në mbrëmje, “në përputhje me marrëveshjet e shpallura nga shteti sirian me SDF-në” dhe “nga dëshira për të siguruar suksesin e përpjekjeve kombëtare që po bëhen”.
SDF-ja dominohet nga YPG, dega siriane e grupit terrorist PKK. PKK-ja klasifikohet si një organizatë terroriste etno-nacionaliste dhe separatiste nga agjencia e zbatimit të ligjit e BE-së, Europol dhe është ndaluar në Gjermani që nga viti 1993.