Belgjikë, punonjësit e shëndetësisë mbajnë protestë në Bruksel – VIDEO

Mijëra njerëz që punojnë në fusha të ndryshme si sektori i shëndetësisë, kujdesi për fëmijët dhe të moshuarit organizuan protestë në Bruksel, kryeqytetin e Belgjikës, me kërkesë për përmirësimin e pagave dhe kushteve të tyre të punës, transmeton Anadolu.

Me thirrjen e sindikatave të punëtorëve në Belgjikë, mijëra njerëz që punojnë veçanërisht në fushën e shëndetësisë dhe shërbimeve sociale u mblodhën përpara stacionit verior të trenit të Brukselit.

Protestuesit, të veshur me flamujt jeshil, të kuq dhe blu të sindikatës së tyre dhe të veshur me jelekë, marshuan drejt stacionit jugor të hekurudhave, disa kilometra larg.

Protestuesit mbanin pankarta dhe brohoritnin slogane si “Solidaritet me profesionistët e kujdesit shëndetësor”, “Kujdesi duhet të jetë i aksesueshëm” dhe “Na respektoni”.

Në demonstratë morën pjesë veçanërisht ata që punojnë në fusha të tilla si spitalet, shërbimet e kujdesit për të moshuarit dhe fëmijët dhe asistenca sociale.

Protestuesit kërkuan që nga buxheti të ndahen më shumë burime për shërbimet shëndetësore dhe sociale.

Demonstruesit kërkuan punësimin e më shumë punëtorëve, përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagave dhe lehtësimin e ngarkesës së tyre.

Rreth protestuesve janë marrë masa të gjera sigurie.

Për shkak të marshimit, është ndërprerë qarkullimi në disa rrugë në zonat qendrore të qytetit.

