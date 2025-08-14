Ben-Gvir kërcënon në burg liderin palestinez Marwan Barghouti

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ka vizituar qelinë e liderit palestinez të Fatahut, Marwan Barghouti, i burgosur që nga viti 2002. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Ben-Gvir i thotë Barghoutit se “nuk do të fitojë” dhe se kushdo që “sulmon Izraelin do të shkatërrohet”.
Familjarët e Barghoutit, 66 vjeç, thanë se ai duket i rraskapitur nga uria dhe kanë frikë se mund të vritet në burg.
Në tetor, Shoqata e të Burgosurve Palestinezë e akuzoi administratën e burgut për dhunë të rëndë ndaj tij gjatë izolimit. /mesazhi