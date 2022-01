Benefitet e sodës së bukës për shëndetin e flokëve

Soda e bukës është një produkt i zakonshëm që mund të gjendet pothuajse në të gjitha kuzhinat. Është shumë e dobishme, kështu që mund të përdoret si në ushqim ashtu edhe në pastrim. Për më tepër, soda ka efekte të ndryshme shëndetësore dhe terapeutike. Kjo do të thotë, se ajo ka aftësinë për të parandaluar rënien e flokëve dhe për të stimuluar rritjen e tyre.

Soda e bukës vepron si një shampo natyrale sepse mund të pastrojë flokët. Ajo shërben si një zbutës, sepse mund të zbusë flokët. Siç mund ta shihni, ky përbërës ka përfitime të jashtëzakonshme për flokët tuaj. Pra, pse nuk e përdorni atë në vend të shampos tuaj të zakonshme?

Soda stimulon rritjen e flokut: Në fakt, soda mund të pastrojë plotësisht flokët dhe t’i bëjë ata të butë dhe të shëndetshëm.

Pastron flokun nga toksinat: Nëse flokët tuaj janë plot me toksina dhe kimikate, kjo gjë do të pengojë rritjen e flokëve. Soda pastron flokët në mënyrë më efektive se çdo shampo. Kjo nuk është e gjitha: ajo gjithashtu do t’ju ndihmojë të hiqni papastërtinë e tepërt nga flokët tuaj, gjë që do t’i lejojë ata të bëhen të fortë për një kohë të gjatë.

Eliminon klorin: Klori mund të dëmtojë flokët tuaj. Gjithashtu, mund të ndryshojë ngjyrën e tyre. Soda heq klorin nga flokët, duke parandaluar dëmtimin.

Eliminon mbetjet e dëmshme në flokë: A e dini se çdo xhel, shampo ose llak i flokëve të mbetur mund të ndikojnë mbi flokët tuaj, duke e bërë atë më të yndyrshëm? Por soda e bukës mund të pastrojë flokët tuaj natyrshëm. Është një përbërës i dobishëm që përmirëson ndjeshëm cilësinë e flokëve dhe heq çdo mbetje balsami ose shampoje dhe siguron një shkëlqim të qëndrueshëm të flokëve.

Një recetë shampoje që mund ta përgatisni në shtëpi: Gjithçka që duhet të bëni është të përzihet ujë dhe sodë në një raport 3 me 1. Mbani mend se sa më të gjatë të jenë flokët, sa më shumë shampo duhet të përgatisni. Në veçanti, është e këshillueshme të përzieni 6 lugë ujë me 1 lugë gjelle sode buke, nëse keni flokë mbi shpatullat tuaja.

Ju duhet të filloni të përhapni përzierjen nga rrënjët e flokëve deri në skajet dhe ta lini për disa minuta, pastaj ta shpëlani me ujë të ngrohtë. Ju do të habiteni nga rezultatet: soda do të pengojë rënien e flokëve, dhe do të mbështesë rritjen dhe rigjallërimin e tyre.