Bernie Sanders: Qeveria duhet të ndalojë mbështetjen për lu’ftën ‘mizore dhe të paligjshme’

Senatori progresiv i Shteteve të Bashkuara, Bernie Sanders, ka thënë se SHBA duhet t’i japë fund transferimit të armëve sulmuese në Izrael, të cilin ai e akuzoi për kryerjen e një lufte “mizore dhe të paligjshme”.

“Kur Kongresi të kthehet, Senati do të votojë për rezolutën time për të bllokuar shitjet e armëve sulmuese ndaj Izraelit. Sa mijëra fëmijë të tjerë duhet të vdesin nga uria, të vriten ose të mbeten jetim, përpara se SHBA të ndryshojë politikën e saj?”, tha Sanders në një postim në rrjetet sociale.

“Ne duhet t’i japim fund bashkëpunimit tonë në këtë luftë mizore dhe të paligjshme.” /mesazhi

When Congress returns, I will move Joint Resolutions of Disapproval to block offensive arms sales to Israel.

But President Biden should act now: Israel is clearly violating U.S. & international law, using starvation as a tool of its all-out war against the Palestinian people. https://t.co/SJWiNyt5ua

— Bernie Sanders (@SenSanders) October 15, 2024