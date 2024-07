Besimtari nën optikën e moraleve kur’anore.

Besimi, adhurimi dhe moralet ndërveprojnë fuqishëm në ndërgjejën dhe karakterin e besimtarit. Kur’ani Famëlartë ofron një pamje të kristalt se si pasqyrohet personaliteti i besimtarit, fetaria e tij, e zhvilluar nën impaktin e moraleve të larta islame. Ja vetëm disa nga këto perla morale kur’anore:

Mos bëj pyetje të panevojshme (5:101)

Mos ji as dorështrënguar as mos e tepro (25:67)

Mos i quaj të tjerët me emra të shëmtuar (49:11)

Mos pretendo se je i pastër (53:32)

Mos i fyej zotët e rrejshëm të të tjerëve (6:108)

Mos kërko shpagim për të mira (76:9)

Mos mendo keq për besimtarët (24:12

Nëse armiku don paqe, pranoje (8:61)

Ktheje përshëndetjen edhe më mirë (4:86)

Mos ua kujto të tjerëve të mirat që u ke bërë (2:264)…

Lista vazhdon..

I pajisur me këto vyrtyte kur’anore nuk ka shtrëngatë, që e devijon apo e dobëson miqësinë e Krijuesit me krijesën. Përkundrazi këto morale e testojnë, e sheshojnë dhe fuqizojnë miqësinë me All -llahun e Lartësuar.

Kjo është miqësia dhe ndërgjejgja profetike e profetit Ibrahim a. s. në diskutimin e tij me melekun e vdekjes .

Meleku i Vdekjes erdhi te Ibrahimi a.s. për t’ia marrë shpirtin, e Ibrahimi a.s. i tha: “O Melek i Vdekjes, a ke parë ti ndonjë mik t’ia merr shpirtin mikut të vet? Atëherë Allahu i Madhëruar i tha Melekut të Vdekjes: “Thuaj Ibrahimit se a ka parë ai ndonjë mik që e urrenë takimin me mikun e vet? Kur Meleku i tregoi se çfarë i kishte thënë Allahu, Ibrahimi alejhi selam tha: “Merrma shpirtin tani!”

Besimtarët e devotshëm me moralet kur’anore e ruajnë veten, dhe kultivojnë ndërgjegjen si themel i rrugëtimit të vet në jetën e kësaj bote dhe botës tjetër.

Ibni Kajjimi r. h. për rolin e ndërgjegjës dhe karakterit në jetën e besimtarit thotë;

“Kur vdes zemra, zhduket mëshira.

Kur vdes mendja, ikën urtësia.

Kur vdes ndërgjegja, gjithçka është zhdukur.”

Fuqizimi i ndërgjegjës evoluon nga adhurimet produktive nën kujdesin e imanit – besimit gjallërues nē All-llahun Krijuesin e Universit.

(Porosi nga hutbeja e ditës së xhuma)

Hoxhë Nexhmedin Ademi