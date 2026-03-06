Bien sirenat në Bahrein mes përshkallëzimit rajonal

Sirenat u dëgjuan sot në Bahrein mes një përshkallëzimi të vazhdueshëm rajonal që filloi me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit të shtunën dhe u pasua nga hakmarrja iraniane, transmeton Anadolu.
“Qytetarëve dhe banorëve u kërkohet të qëndrojnë të qetë dhe të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt”, shkroi Ministria e Brendshme e Bahreinit në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ofensiva e vazhdueshme izraelito-amerikane ndaj Iranit thuhet se ka vrarë më shumë se 1.000 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem, Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.