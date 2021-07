BIK: Namazi i Bajramit do të falet me kapacitet të plotë nëpër xhami

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës njofton besimtarët dhe opinion e gjerë se dita e parë e festës së Kurban – Bajramit, është ditën e martë më 20 korrik 2021.

Në njoftimin e bërë për media thuhet se, manifestimi qendror për territorin e Kosovës, kushtuar festës së Kurban – Bajramit, mbahet në Xhaminë e Madhe në Prishtinë, kurse namazi i sabahut falet në ora 4.40.

Myftiu Naim Tërnava ka marrë vendim që namazi të falet në përputhje me masat kundër COVID-q9 dhe të shfrytëzohen objektet përcjellëse dhe hapësirat përreth xhamive.

“Ligjëratën tematike kushtuar festës ë Kurban – Bajramit do ta mbaj dr. Valon Myrta – anëtarë i Kryesisë së BI të Kosovës dhe njëherësh kryetar i KBI në Gjakovë Namazi i Kurban-Bajramit falet në ora 05.51, të cilit do ti prij kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës, Vedat ef. Sahiti. ndërsa Hytben – mesazhin e Kurban – Bajramit do ta mbaj Myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava”, thuhet në njoftim.

Me rastin e festës së Kurban – Bajramit, Ditën e parë, më 20 korrik 2021, Kryesia e BIK, si tradicionalisht organizon pritje përurimi në selinë e Kryesisë nga ora 9:00-12:00.

“Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës të gjithë besimtarëve dhe opinionit të gjerë ua uron festën e Kurban – Bajramit, duke e lutur Zotin që të na pranoj, lutjet dhe ibadetet tona.Me fat festa e Kurban –Bajramit”, përfundon komunikata e BIK-ut.