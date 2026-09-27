Bill Gates, me një paralajmërim të tmerrshëm

Pohimi nga një revolucionar teknologjik: “IA mund të marrë një miliard jetë”
Bashkëthemeluesi i Microsoft, Bill Gates, beson se inteligjenca artificiale mund të jetë përfundimisht përgjegjëse për “një miliard vdekje”, tha ai në një intervistë të transmetuar të premten, duke bërë thirrje për rregullimin e teknologjisë.
“IA është sigurisht mjaft e fuqishme për të shkaktuar ngjarje që, e dini, shkaktojnë një miliard vdekje”, i tha ai NBC kur u pyet nëse mendonte se IA ishte mjaft e fuqishme për t’i dhënë fund të gjithë njerëzimit.
“Nuk ka pasur kurrë një armë aq të fuqishme sa një kombinim njerëzish me qëllime të liga që përdorin mjetet më të fundit të inteligjencës artificiale”, tha miliarderi amerikan.
Kur u pyet nëse beson se ligjet janë të nevojshme për të rregulluar inteligjencën artificiale, Gates tha: “Askush nuk mendon se vetërregullimi është i mjaftueshëm.”
“Zbatuesit e ligjit dhe politikanët duhet të përfshihen në diskutimin se si duhet të duken mbrojtjet dhe mbikëqyrja.”
Debati mbi rregullimin e inteligjencës artificiale fitoi një vrull të ri pasi kompanitë kryesore, përfshirë krijuesin e ChatGPT, OpenAI dhe Anthropic, njoftuan se ishin gati të ngadalësonin zhvillimin e teknologjisë pas një serie incidentesh hakerimi që patën jehonë të gjerë në publik. /tesheshi