Shefi i OKB-së dënon sanksionet e SHBA-së kundër GJNP-së, paralajmëron për “goditje serioze” ndaj drejtësisë

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, dënoi të premten sanksionet e SHBA-së ndaj Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP), duke paralajmëruar se masat mund të minojnë punën e saj dhe të përbëjnë “goditje serioze” ndaj përpjekjeve ndërkombëtare për të garantuar llogaridhënien për krimet e rënda, transmeton Anadolu.
“Vendimi i sotëm përbën goditje serioze ndaj përpjekjeve tona të përbashkëta për drejtësinë penale ndërkombëtare, ku GJNP-ja është shtyllë kyç. Llogaridhënia për krimet ndërkombëtare dhe dhënia e drejtësisë për viktimat janë thelbësore për angazhimin tonë global ndaj paqes, sigurisë, të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”, thuhet në një deklaratë të zëdhënësit të tij, Stephane Dujarric.
Guterres është “thellësisht i alarmuar” nga ndikimi që pritet të kenë sanksionet ndaj gjykatës në tërësi, veçanërisht në aftësinë e saj për të përmbushur mandatin, thuhet në deklaratë.
Kreu i OKB-së ka rikonfirmuar gjithashtu mbështetjen e tij për pavarësinë e gjykatës dhe u ka bërë thirrje vendeve të respektojnë detyrimet e tyre sipas së drejtës ndërkombëtare.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, njoftoi sanksionet të premten, disa orë pasi Navi Pillay, ish-gjyqtare e GJNP-së dhe ish-komisionere e lartë e OKB-së për të Drejtat e Njeriut, u shpall fituese e Çmimit Nobel për Paqen 2026.