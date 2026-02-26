Bisedimet bërthamore SHBA-Iran në Gjenevë ishin “pozitive”

Sipas një zyrtari amerikan, të cituar nga mediat, bisedimet bërthamore mes SHBA-së dhe Iranit në Gjenevë të Zvicrës ishin “pozitive”, transmeton Anadolu
Siç raporton Axios, zyrtari nuk dha detaje shtesë nga takimi midis përfaqësuesve të Iranit dhe SHBA-së në bisedime.
Raporti vjen pasi i dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump, Steve Witkoff dhe dhëndri i tij, Jared Kushner, zhvilluan bisedime në Gjenevë me ministrin iranian të Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi.
“Pala amerikane ishte e zhgënjyer nga qëndrimet iraniane gjatë seancës së paradites”, tha Axios, duke cituar një burim të njohur me bisedimet.
Pas përfundimit të takimeve, ministri i Punëve të Jashtme i Omanit, Badr al-Busaidi, raportoi për “përparim të rëndësishëm” në negociatat mes Teheranit dhe Washingtonit.