Bitcoin dhe Ethereum rriten pasi të dhënat tregojnë rënie të inflacionit

Bitcoin u rrit në 84,000 dollarë ndërsa Ethereum dhe Solana në 1,900 dhe 127 dollarë, respektivisht.

Çmimi i Bitcoin u rrit ditën e Mërkure pasi inflacioni në SHBA tregoi sinjale pozitive me çmimet konsumatorë të cilat u rritën më pak sesa ishte parashikuar.

Indeksi i Çmimeve Konsumatore (CPI) u rrit me 2.8 përqind në 12 muaj e fundit. Ekonomistët prisnin nj indeksi i cili gjurmon ndryshimin e çmimeve, të rritej me 2.9 përqind krahasuar me një vit parë.

Rezerva Federale ka monitoruar se si manovrat e politikës së Trump mund të komplikojnë luftën e saj të inflacionit.

Kryetari Jerome Powell tha javën e kaluar se pavarësisht zhvillimeve të fundit, “pasiguria rreth ndryshimeve dhe efekteve të tyre të mundshme mbetet e lartë”.

Rezerve Federale pritet gjerësisht të mbajë të qëndrueshme normat e interesit në takimin e politikës së saj javën e ardhshme, kur do të publikojë gjithashtu parashikimet e përditësuara për rritjen ekonomike dhe normat e interesit.