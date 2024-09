Bitcoin dhe kriptomonedhat rriten pasi Rezerva Federale Amerikane ul interesat

Çmimi i Bitcoin u rrit me 3.5 përqind në 62,417 dollarë sipas Coin Metrics. Njësoj si aksionet, Bitcoin fillimisht u rrit e më pas pati në tërheqje.

Kriptomonedhat u rritën si pjesë e forcimit të mbarë tregjeve një ditë pasi Rezerva Federale Amerikane uli interesat me 0.5 pikë përqindjeje, ulja e parë në katër vite.

Ether, i cili ka hasur vështirësi në javët e fundit u rrit me 5 përqind. Konkurrenti i saj kryesor Solana u rrit me 7.5 përqind.

Aksionet e lidhura me bitcoin u rritën ditën e Enjte. Bursa e Coinbase u rrit me 4 përqind ndërsa MicroStrategy me 5 përqind.

Disa investitorë janë të shqetësuar se madhësia e uljes së normës së interesit, kur autoritetet mund të kishin lehtësuar politikën me vetëm një çerek pikë, tregon se politikëbërësit duhet të jenë më të shqetësuar për ekonominë sesa tregjet.

Bitcoin sillet aset rrezik por edhe investimi, dhe aktualisht është i lidhur më ngushtë me Indeksin e Nasdaq se sa me arin.