​Bitcoin përballet me 3 probleme të mëdha derisa përpiqet të rimëkëmbet mes rënies

Ndërsa çmimet qëndrojnë mbi 88 mijë dollarë për token ose afërsisht 30 për qind nga nivelet e tyre rekord të tetorit prej mbi 126 mijë dollarësh, problemet e kriptovalutës kryesore në treg nuk duket se po lehtësohen.
Bitcoin po përballet me tri sfida kryesore, ndërsa investitorët dhe strategët gërmojnë nëpër rrënojat e rënies së këtij muaji.
Së pari, daljet e fondeve të tregtuara në bursë (ETF) të bitcoin për nëntorin kanë arritur në 3.5 miliardë dollarë, më të mëdhatë që nga shkurti.
“Kjo tregon se investitorët institucionalë kanë ndaluar së alokuari në bitcoin. Këto ETF janë shndërruar në shitës, dhe për sa kohë që vazhdojnë të shesin, mendoj se tregjet do të kenë vështirësi të qëndrojnë lart, ose të rimëkëmben,” tha kryeshefi ekzekutiv i 10X Research, Markus Thielen
Problem tjetër sipas Thielen është ngadalësimi në aktivitetin e prodhimit të stablecoin, një paralajmërim që mund të sugjerojë se më pak kapital po hyn në ekosistemin e kriptovalutave. Sipas të dhënave të firmës, rreth 800 milionë dollarë dolën nga kriptovalutat dhe u kthyen në monedha javën e kaluar. Ndërsa nuk është një shifër masive, ajo përforcon trendin se paratë nuk po qëndrojnë brenda tregut.
Një stablecoin është një aset kripto që ndryshe nga bitcoin, nuk supozohet të luhatet. Në vend të kësaj, çmimi i tij është i lidhur me asete të tjera, më së shpeshti me dollarin amerikan. Meqenëse ato ofrojnë një strehë gjatë luhatjeve të paqëndrueshme të tregut të kriptovalutave, kapitalizimi i tyre i tregut shpesh mund të rritet gjatë periudhave të paqëndrueshmërisë së tregut. Kjo ndodhi në ditët pas zhdukjes historike të kriptovalutave muajin e kaluar, raporton Yahoo Finance, përcjell KosovaPress.
Megjithatë, trendi është përmbysur. Deri më 1 nëntor, kapitalizimi total i tregut për stablecoin ka rënë për 4.6 miliardë dollarë, sipas DeFiLlama.
“Paratë jo vetëm që nuk po hyjnë, por në fakt po largohen nga tregu i kriptovalutave,” tha Thielen. “Kjo është arsyeja pse dominimi i bitcoin nuk po rritet.”
Bitcoin ka luftuar për t’u rikuperuar që kur ngjarja e likuidimit më 10 tetor fshiu 19 miliardë dollarë në një ditë të vetme.
Sfida e tretë me të cilën përballet bitcoin është se mbajtësit afatgjatë tashmë kishin filluar të shisnin në rënie, ndoshta në pritje të ciklit historik katërvjeçar të tokenit. Performanca e kaluar e Bitcoin nga kulmi në minimum ka ndjekur kryesisht një ndërprerje të furnizimit çdo katër vjet të njohur si “përgjysmimi”. Shumë investitorë tani mohojnë se e njëjta trajektore do të përsëritet.