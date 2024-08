Bitstamp dhe Stripe bashkëpunojnë për të lehtësuar blerjen e kriptomonedhave në Europë

Lançuar zyrtarisht në Maj të 2023, kjo skemë është dizajnuar për të ofruar transaksione në kriptomonedha për individë të cilët nuk kanë kripto të portolët e tyre.

Bursa madhore e kriptomonedhave Bitstamp është duke bashkëpunuar me Stripe për ti bërë kriptoasetet si Bitcoin më të aksessueshme në Europë.

Më 7 Gusht Bitstamp tha se ka bashkëpunuar me Stripe ku konsumatorët në Bashkimin Europian mund të blejë kripto përmes skemës “fiat-to-crypto on-ramp.”

Çfarë është Stripe on-ramp?

Lançuar zyrtarisht në Maj të 2023, kjo skemë është dizajnuar për të ofruar transaksione në kriptomonedha për individë të cilët nuk kanë kripto të portolët e tyre.

Platforma synon tu mundësojë konsumatorëve të blejnë kriptoasete në momentin që ju nevojitet si dhe ta këmbejnë me asete të tjera. Janë dy mënyra sesi Strip e implementon zgjidhjen on-ramp.

We’re excited to partner with @Stripe to support their fiat-to-crypto onramp across the EU!

This provides users with a seamless checkout experience optimized for cryptocurrency conversion and allows near instant settlement of cryptocurrency transactions.

Bitstamp will handle… pic.twitter.com/sRUPguVuqb

— Bitstamp (@Bitstamp) August 7, 2024