Pse një televizor që kushton 500 euro duket më tërheqës kur reklamohet me mbishkrimin “Nga 1 mijë euro, tani 500 euro – 50% ulje”, edhe pse çmimi përfundimtar është i njëjtë? Po çfarë ndodh kur pranë ofertës shfaqet një numërues që tregon kohën e mbetur ose njoftimi se kanë mbetur vetëm pak produkte?
Pas këtyre strategjive tregtare fshihen mekanizma psikologjikë që ndikojnë në vendimmarrjen e konsumatorëve. Black Friday, e cila nga një ditë e vetme uljesh është shndërruar në një periudhë të gjatë ofertash, është një shembull tipik i ndërthurjes së ekonomisë, emocioneve dhe ndikimit shoqëror në sjelljen e blerësve.
Mekanizmat që ndikojnë në këto vendime shpjegohen nga Jorgos Siomkos, profesor i Marketingut në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit të Athinës. Sipas tij, një nga faktorët kryesorë që e bën një ofertë më tërheqëse është perceptimi i mungesës së produktit. Kur konsumatori sheh se një ofertë është e vlefshme për pak kohë ose se kanë mbetur vetëm disa produkte, dëshira për ta blerë mund të rritet.
Në këtë proces ndikon edhe fenomeni FOMO (Fear of Missing Out), pra frika se mos humbet një mundësi e mirë. Në vend që të pyesë veten nëse ka nevojë për produktin, konsumatori fillon të mendojë: “Po sikur të mos arrij ta përfitoj këtë ofertë?”.
Edhe njoftime si “Produkt shumë i kërkuar” apo “Mbetën vetëm katër copë” ndikojnë në vendimmarrje, pasi krijojnë përshtypjen se bëhet fjalë për një mundësi të veçantë.
“Gjatë Black Friday, ndjesia e mungesës, frika e humbjes së një mundësie dhe sjellja e konsumatorëve të tjerë mund të rrisin tërheqjen e një oferte dhe të përshpejtojnë vendimin për blerje”, thekson profesori Siomkos.
Një tjetër mekanizëm është ankorimi i çmimit. Kjo ndodh kur konsumatori e vlerëson çmimin aktual duke e krahasuar me një çmim të mëparshëm. Për këtë arsye, një produkt që kushton 500 euro mund të duket më i leverdishëm kur reklamohet si një ulje prej 50%.
Megjithatë, profesori thekson se vlera reale e një blerjeje nuk përcaktohet vetëm nga përqindja e uljes.
“Vlera reale e një blerjeje përcaktohet nga çmimi përfundimtar, dobishmëria e produktit dhe alternativat e disponueshme, jo vetëm nga përqindja e uljes”, shprehet ai.
Vitet e fundit, Black Friday është zgjeruar nga një ditë e vetme në një periudhë më të gjatë, të njohur si “Black Month”. Ofertat nisin që në fillim të nëntorit përmes fushatave “Early Black Friday” dhe vijojnë edhe pas Cyber Monday.
Të dhënat e Adobe Analytics tregojnë se shpenzimet online në SHBA-të gjatë pesë ditëve nga Dita e Falënderimeve deri në Cyber Monday të vitit 2025 arritën në 44.2 miliardë dollarë, me një rritje prej 7.7% krahasuar me vitin 2024. Vetëm gjatë Black Friday, shpenzimet arritën në 11.8 miliardë dollarë.
Megjithatë, ndikimi i një oferte nuk përfundon në momentin e blerjes. Përvoja pas saj është po aq e rëndësishme. Nëse produkti nuk përmbush pritshmëritë, dorëzimi vonohet apo shërbimi ndaj klientit është i dobët, edhe një ulje e madhe mund të mos garantojë kënaqësi.
Një studim i Qualtrics, i bazuar në rreth 20 mijë konsumatorë nga 14 vende, tregon se klientët e kënaqur kanë 4.1 herë më shumë gjasa të rekomandojnë një biznes dhe 3.8 herë më shumë gjasa t’i besojnë atij, krahasuar me klientët e pakënaqur.
Në përfundim, Black Friday nuk është thjesht një periudhë uljesh çmimesh, por edhe një moment kur testohen emocionet dhe vendimmarrja e konsumatorëve. Për blerësit, rëndësi ka të mos ndikohen vetëm nga përqindjet e reklamave dhe presioni i kohës, por të vlerësojnë nevojën reale për produktin dhe çmimin përfundimtar.