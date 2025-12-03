Blloku i Gjirit: Shkelja e sovranitetit të çdo anëtari përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kolektive

Udhëheqësit e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) kanë deklaruar se çdo shkelje e sovranitetit të një shteti anëtar përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kolektive të bllokut, duke riafirmuar refuzimin e tyre të përdorimit të forcës ose kërcënimeve kundër çdo vendi të GCC-së, në deklaratën e tyre përfundimtare në samitin e 46-të në Manama, Bahrein, transmeton Anadolu.
Udhëheqësit theksuan angazhimin e GCC-së për forcimin e lidhjeve afatgjata midis shteteve anëtare, duke e quajtur unitetin e bllokut thelbësor për arritjen e stabilitetit, sigurisë, progresit dhe prosperitetit.
Samiti afirmoi një shtytje të vazhdueshme drejt një koordinimi dhe integrimi më të thellë në të gjithë sektorët politikë, të sigurisë, ekonomikë dhe social, me qëllim avancimin e “unitetit të dëshiruar” të GCC-së dhe shërbimin e interesave të përbashkëta.
Udhëheqësit shprehën kënaqësinë me “arritjet e rëndësishme në veprimin e përbashkët të Gjirit”, duke përmendur përparimin në bashkëpunimin e mbrojtjes dhe sigurisë, qëndrimet e balancuara diplomatike dhe projektet e zhvillimit të qëndrueshëm.
Ata përsëritën respektin për sovranitetin e anëtarëve dhe të gjitha vendeve në rajon, duke hedhur poshtë përdorimin e forcës ose kërcënimin e saj dhe çdo ndërhyrje në punët e brendshme, duke theksuar parimin se siguria dhe stabiliteti i shteteve të GCC-së është i pandashëm.
“Çdo shkelje e sovranitetit të një shteti anëtar përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kolektive të këshillit”, thuhet në deklaratë.
Emiri i Kuvajtit, Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, nënkryetari i Emirateve të Bashkuara Arabe, Mansour bin Zayed Al Nahyan, Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, iu bashkuan samitit.
Samiti shënoi paraqitjen e parë të Sulltan Haitham bin Tariq në një samit të GCC-së që nga viti 2020, duke përfaqësuar pjesëmarrjen e nivelit më të lartë të Omanit në 14 vjet, pasi Muskati zakonisht ka dërguar ministra në samitet e mëparshme.