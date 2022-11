​BMW fillon të prodhojë iX1, shpall arritjen e ardhshme të prodhimit elektrik

BMW njofton se prodhimi i iX1 ka filluar tashmë në fabrikën e saj në Regensburg në Gjermani, duke vendosur piketa të ndryshme për prodhuesin e automjeteve.

Në fabrikën e përmendur po prodhohet edhe bateria e tensionit të lartë të iX1.

Përveç që iX1 është versioni i parë elektrik i automjetit të vogël Sports Activity, prodhimi i tij do të thotë që të gjitha teknologjitë e drejtimit të BMW tani prodhohen në një linjë të vetme si pjesë e procesit fleksibël të prodhimit të fabrikës.

Kjo do të thotë gjithashtu se të gjitha fabrikat gjermane të BMW-së tani mund të prodhojnë automjete elektrike siç u njoftua dy vjet më parë, duke e çuar prodhimin e motorëve me djegie të brendshme në Britani të Madhe dhe Austri.

Përveç njoftimit të prodhimit, BMW ka vendosur edhe momentin historik të radhës për veturën elektrike, pasi që sipas Bordit të Menaxhimit të BMW AG përgjegjës për prodhimin, të paktën një në tre Bimmers që dalin nga fabrikat e tij në Bavari do të jenë elektrike deri në vitin 2024.

Prodhuesi i automjeteve krenohet gjithashtu me procesin e tij të prodhimit digjital të quajtur BMW iFactory.

Përveç hartës digjitale, e cila rezulton në planifikimin efikas të strukturave të ardhshme të uzinës dhe objekteve të prodhimit, uzina gjithashtu përfshin inteligjencën artificiale në proceset e saj të prodhimit.

Dyqani i bojërave të uzinës është ndër ato të asistuara nga AI, me sipërfaqet e bojës të skanuara për të siguruar cilësi të përsosur dhe më pas të përfunduara duke përdorur një program plotësisht të automatizuar.

Çfarë duhet të dini për prodhimin e BMW?

BMW Group do të investojë 1.7 miliardë dollarë në SHBA për prodhimin e EV dhe baterive

BMW fillon prodhimin e qelizave të karburantit në shtëpi për hidrogjenin iX5

Përveç kësaj, Artificial Intelligence Quality Next (AIQX) përdor metoda të njohjes së imazheve të mbështetura nga AI që ndihmojnë punonjësit me inspektime cilësore, që qëndron si një shtesë e inspektimeve të cilësisë konvencionale, të bazuara në kamera.

Duket saktësisht si X1, por me thekse blu, BMW iX1 është automjeti i parë elektrik i markës me të gjitha rrotat në segmentin kompakt. Ajo doli në shitje në tetor në Evropë. Nuk është e sigurt nëse iX1 do të ofrohet në SHBA, me X1 të gjeneratës së tretë të disponueshme vetëm në shtetin me maskën xDrive28i, sipas kompanisë BMW.