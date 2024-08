BMW prezanton gjeneratën e shtate të limuzinës M5

BMW zyrtarisht hapi një kapitull të ri për limuzinën e saj legjendare sportive M5.

Ky model 40-vjeçar hyn në gjeneratën e tij të shtatë, i cili tani ka një sistem hibrid për herë të parë.

Debutimi i BMW M5 më të fundit do të bëhet në Festivalin e Shpejtësisë Goodwood në Britani muajin e ardhshëm, dhe prodhimi do të fillojë në të njëjtin muaj në fabrikën e BMW.

Shpërndarja në mbarë botën do të fillojë në nëntor 2024 dhe do të shoqërohet me prezantimin e BMW M5 Touring të ri në të njëjtën kohë.

Motori ikonë V8 me dy turbocharge të M5 është ende aty, por tani shoqërohet nga një motor elektrik që prodhon një fuqi totale prej më shumë se 727 kuaj-fuqi.

Kombinimi i një motori V8 me rrotullime të larta me teknologjinë M TwinPower Turbo dhe një motor elektrik, së bashku me një ndërrues M Steptronic me tetë shpejtësi që bën tërheqje me të gjitha rrotat M xDrive, i mundëson veturës të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h në vetëm 3.5 sekonda. Shpejtësia maksimale është e kufizuar në 250 km/h, por ky kufi mund të rritet në 305 km/h me paketën M Drive.

Përveç tre programeve standarde të punës (Comfort, Sport dhe Sport Plus), klientët do të mund të llogarisin në programet opsionale të punës Dynamic dhe Dynamic Plus, me të cilat M5 hibrid duhet të tregojë të gjitha aftësitë e tij. Më pas shoferi mund të zgjedhë që e gjithë fuqia të transferohet në boshtin e pasmë, i cili ndihmohet nga një diferencial me rrëshqitje të kufizuar të kontrolluar në mënyrë elektronike.

Përveç programeve të përmendura në kombinim, mbetet mundësia e rregullimit individual të funksionimit të pezullimit, frenave, sistemit të drejtimit, ndërruesit dhe veturës.

M5 është montuar në një kombinim të rrotave 20 dhe 21 inç, pas të cilave fshihen frenat me diametër disku 410 mm (para) dhe 400 mm (prapa), dhe me frena opsionale karbon-qeramike, diametri i diskut nën kalibrat e përparmë me gjashtë pistona janë 420 mm.

Pak më i gjerë se paraardhësi i tij, M5 i ri nga jashtë mbetet i dallueshëm nga sistemi i shkarkimit dhe fillimisht do të ofrohet në nëntë ngjyra.

Për sa i përket ndryshimeve të dizajnit në krahasim me gjeneratën e mëparshme, ka harqe dhe anët e rrotave të spikatura, spoilerët e përparmë që duken si gdhendje dhe modele të veçanta të zonës rreth shtyllës C, duke përfshirë logon M5, e cila e bën këtë limuzinë të egër se kurrë më parë.

Për sa i përket veçorive të brendshme, nuk është zbuluar shumë, por motori hibrid është i pajisur me sistemin BMW Iconicsounds Electric. Tingulli i veturës elektrike speciale M ofron një përgjigje autentike ndaj shtypjes së pedalit të gazit, kur vetura është duke punuar në modalitetin tërësisht elektrik.

Me konfigurimin përkatës të sistemit të lëvizjes, theksohet veçanërisht ardhja e fuqisë elektrike shtesë përveç fuqisë së motorit V8.

Në modalitetin plotësisht elektrik, BMW M5 i ri mund të arrijë një shpejtësi deri në 140 km/h. Bateria me kapacitet 18.6 kWh, e vendosur në pjesën e poshtme të trupit të veturës, ka një rreze elektrike prej 67-69 kilometrash në ciklin WLTP, e cila pretendohet të jetë e patejkalueshme. Çmimi fillestar në Gjermani është 144.000 euro.