BMW zbulon planet për prezantimin e një veture me hidrogjen

Një lojtar i ri është gati të hyjë në lojën e hidrogjenit pasi BMW ka konfirmuar planet për të nxjerrë në treg një automjet elektrik me qeliza karburanti në vitin 2028.

Për ta realizuar projektin, ajo po zgjeron bashkëpunimin e saj ekzistues me Toyotan, një nga prodhuesit e tjerë të veturave të pakta që ende beson hidrogjeni ka një të ardhme.

Ndërsa marka japoneze ka shitur Mirai për një dekadë, kjo do të jetë vetura e parë e BMW-së me hidrogjen që njerëzit mund të blejnë në të vërtetë.

Meqenëse automjeti nuk do të dalë në treg për katër vite të tjera, BMW përmbahet të hyjë në detaje.

Por, çfarëdo forme që do të marrë, BMW zotohet të shesë një produkt origjinal që do t’i qëndrojë besnik markës në vend që të jetë një Toyota e ripërpunuar.

Natyrisht, kjo e fundit po punon në veturat e veta që do të përdorin teknologjinë e qelizave të karburantit me hidrogjen që po zhvillon me partnerin e saj bavarez.

Me kusht që vetura e parë me hidrogjen BMW të bazohet në gjeneratën e ardhshme X5, ajo do të mbështetet nga e njëjta platformë CLAR si versionet hibride me gaz/naftë/plug-in.

Ka raporte që BMW mund të lançojë gjithashtu një EV konvencional me bateri në të njëjtën arkitekturë.

Kjo mund të jetë befasi, por marka është përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin e veturave me hidrogjen që nga viti 1979.