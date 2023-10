Bolivia ndërpret marrëdhëniet diplomatike me Izraelin

Bolivia thotë se ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Izraelin për shkak të operacionit të saj ushtarak në Gaza.

Zëvendësministri i Jashtëm, Freddy Mamani dënoi veprimet e Izraelit si “agresive dhe joproporcionale”.

Bolivia është vendi i parë i Amerikës Latine që ndërpreu marrëdhëniet me Izraelin për shkak të konfliktit. Ajo ka bërë thirrje për një armëpushim dhe thotë se do të dërgojë ndihma në Gaza. Vendi rivendosi lidhjet me Izraelin vetëm në vitin 2019, një dekadë pasi ato u ndërprenë për shkak të sulmeve të mëparshme në Rripin e Gazës. /mesazhi

