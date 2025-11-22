Bora e parë mbulon Sarajevën, probleme trafiku në mbarë Bosnjë dhe Hercegovinën

Bora që filloi të bjerë në pjesën më të madhe të Bosnjë dhe Hercegovinës gjatë natës së të premtes e ka zbardhur edhe kryeqytetin Sarajevë, raporton Anadolu.
Fotoreporteri i AA-së ka kapur pamje të monumenteve të Sarajevës të mbuluara me borë.
Në shumë pjesë të Bosnjë dhe Hercegovinës, bora ka shkaktuar probleme me trafikun, me disa akse të mbyllura plotësisht, ndërsa të tjera po përballen me vështirësi.
Sipas raportit të fundit nga Klubi Automotoristik i Bosnjë dhe Hercegovinës (BIHAMK), aksidente trafiku janë regjistruar në disa akse rrugore.
Sipas parashikimit të Institutit Federal Hidrometeorologjik (FHMZ), të dielën në vend pritet mot kryesisht i vranët, me ulje graduale të vranësisë pasdite ose gjatë natës.