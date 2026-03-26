Borë e madhe në Kroaci, bllokohen rrugët

Reshje të dendura dëbore ranë në Kroaci të enjten, duke bllokuar trafikun e kamionëve në autostradat kryesore midis kryeqytetit Zagreb dhe Rijekës.
Rreth 20 centimetra borë e trashë pranverore ra vetëm pak orë të mëngjesit, duke shkaktuar kaos në rrugët shumë të ngarkuara në Kroaci.
Associated Press raporton se kushtet e këqija të motit do të vazhdojnë të përshkojnë Ballkanin edhe në ditët në vijim dhe reshjet e pritura të borës do të shtohen gjatë së premtes dhe së shtunës në Bosnjë dhe Serbi./teve1