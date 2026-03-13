Borë në Sahara

Skena të pabesueshme nga shkretëtira
Foto mahnitëse në mediat sociale tregojnë Saharën ikonike të mbuluar me borë ndërsa temperaturat bien në nivele rekord.
Dunat e rërës portokalli të djegura të famshme në botë janë bërë të bardha ndërsa temperaturat në Algjeri bien nën zero.
Temperaturat e ulëta krijuan kushte perfekte për reshje bore, duke habitur si turistët ashtu edhe vendasit.
Besohet se kjo është hera e shtatë në katër dekadat e fundit që ka rënë borë në këtë pjesë të shkretëtirës. Para vitit 2016, hera e fundit që ra borë në qytetin e Ain Sefra ishte në vitin 1979.
Qyteti – emri i të cilit fjalë për fjalë do të thotë “pranverë e verdhë” – njihet si “Porta e Shkretëtirës”.
I vendosur në skajin verior të Saharasë, pranë rrëzë Maleve Atlas, ai ofroi kushte të përsosura moti për këtë fenomen të bukur.
Ndërsa ishte një moment emocionues për banorët dhe udhëtarët, shiu i pluhurit zgjati vetëm pak kohë dhe bora u shkri pothuajse aq shpejt sa ra.
Herën e fundit që ra borë në rajon ishte në janar të vitit të kaluar, shkruan The Sun. /tesheshi