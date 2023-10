Borrell viziton Odesën, premton mbështetje

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, vizitoi Odesën, një qytet port ukrainas dhe ishte dëshmitar i shkatërrimit të shkaktuar nga sulmet ruse.

Vizita e tij vie një vit pasi Moska aneksoi ilegalisht katër rajone të Ukrainës.

Presidenti rus, Vladimir Putin këmbënguli se banorët e rajoneve Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson kishin “bërë zgjedhjen e tyre – të ishin me Atdheun e tyre”, raporton Deutsche Welle në gjuhën angleze, transmeton KlanKosova.tv.

Një pretendim i hedhur poshtë nga Ukraina dhe aleatët e saj perëndimorë.

Borrelli premtoi se Evropa nuk do ta braktiste Ukrainën në luftën e saj për të rimarrë rajonet në jug dhe në lindje të vendit. /klankosova

🇺🇦🇪🇺Josep Borrell, EU foreign policy chief. unexpectedly came to Odessa.

He recorded a video from the destroyed Transfiguration Cathedral

Odessa is a wonderful historical city. It should be making headlines for its vibrant culture and spirit. Instead, she pic.twitter.com/AbzszAqUQI

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) September 30, 2023