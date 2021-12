Borussia Dortmund pëson nga Hertha Berlin

Hertha Berlin ka fituar në shtëpi ndaj Borussia Dortmund me rezultat 3-2 në xhiron e 18-të të Bundesligas.

Goli i parë në ndeshje u shënua nga Hertha me Myziane Maolida, por u anulua me VAR.

Pastaj ishte Julian Brandt që hapi shifrat, duke shënuar për 1-0, rezultat me të cilën u mbyll pjesa e parë.

GOAL! Julian Brandt (Dortmund) collects a pass and from inside the box he lifts the ball over Alexander Schwolow, who was off his line. What a finish that is! 0:1.

Hertha Berlin barazoi shifrat në minutën e 51-të kur Ishak Belfodil shënoi për 1-1.

Në minutën e 57-të, kryeqytetasit kthyen epërsinë, kur Marco Richter shënoi për 2-1.

I njëjtë lojtari Richter shënoi për 3-1 në minutën e 69-të.

Marco Richter (Hertha Berlin) scores an absolute screamer from outside the penalty area, with the ball flying into the top left corner!

Borussia u kthye në lojë në minutën e 83-të, kur Raphael Guerreiro asistoi te Steffen Tigges që shënoi për 3-2.

Deri në fund nuk kishte më gola dhe Hertha mori një fitore të rëndësishme që e ngjit në vendin e 11-të me 21 pikë.

Borussia mbetet e dyta me 34 pikë, nëntë më pak se Bayern Munich.