Brazil, 6 viktima dhe qindra të plagosur pas tornados së fuqishme që goditi jugun e vendit

Tornadoja e fuqishme që goditi shtetin jugor Parana të Brazilit, shkaktoi të paktën 6 viktima dhe mbi 750 të plagosur, thanë të shtunën autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Guvernatori i Parana-s, Carlos Massa Ratinho Junior tha në platformën sociale të kompanisë amerikane X se një “gjendje fatkeqësie publike” ishte shpallur në qytetin e vogël të Rio Bonito do Iguacu pas tornados, duke shtuar se autoritetet ishin në terren duke ofruar mbështetje të plotë për banorët ndërsa ata punojnë për të rindërtuar jetën e tyre.
Sipas Sistemit Meteorologjik të Parana-s (Simepar), shpejtësia e erës arriti deri në 250 kilometra në orë, duke shembur shtëpi, rrëzuar siloset dhe pikat e karburantit si dhe duke dëmtuar gati 90 për qind të ndërtesave banesore dhe tregtare të zonës.
Pamjet ajrore treguan shkatërrime të përhapura, me çati të rrënuara dhe struktura të tëra të kthyera në rrënoja.
Sipas CNN, zyrtarët konfirmuan se tre burra, të moshës 49, 57 dhe 83 vjeç, dhe dy gra të moshës 47 dhe 14 vjeç, ishin midis të vrarëve në Rio Bonito do Iguacu. Një burrë tjetër i moshës 53 vjeç humbi jetën në qytetin e afërt të Guarapuava-s. Një person tjetër llogaritet i zhdukur.
Ekipet e shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë në rrënoja, me zyrtarët që paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet ndërsa merren më shumë informacione nga familjet. Autoritetet po punojnë gjithashtu për të vlerësuar numrin e njerëzve të zhvendosur ose të mbetur pa strehë.
Meteorologët thanë se tornadoja u formua si pjesë e një sistemi më të madh të motit të lidhur me një rrymë të ftohtë që lëvizte në jug të Brazilit.