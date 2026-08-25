Brenda një javë në QKUK realizohen gjithsej 136 lindje

Gjithsej 136 lindje janë realizuar gjatë javës së fundit, në Klinikën e Gjinekologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Nga numri i përgjithshëm i lindjeve, 77 kanë përfunduar me lindje spontane (natyrale), ndërsa 59 me lindje operative me prerje cezariane (S/C). Në periudhën e raportuar janë evidentuar gjithashtu 4 lindje gemellare (binjakë) dhe 1 lindje trigemellare (trenjakë).
Sa i përket gjinisë së të porsalindurve, gjatë kësaj jave janë regjistruar 74 të porsalindur meshkuj dhe 68 të porsalindur femra.
“Aktiviteti i Klinikës së Gjinekologjisë është përqendruar në ofrimin e kujdesit dhe trajtimit profesional të rasteve obstetrikale, duke përfshirë lindjet spontane, lindjet operative, si dhe menaxhimin e shtatzënive multiple. Qendra Klinike Universitare e Kosovës vazhdon të jetë e përkushtuar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore dhe profesionale për nënat dhe të porsalindurit”, thuhet në njoftimin e QKUK-së.