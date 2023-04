Britani e Madhe, 3 milionë njerëz morën ndihma ushqimore vitin e kaluar

Sipas raportit vjetor të Fondacionit Trussell, i cili operon më shumë se 1.600 banka ushqimore dhe pika të shpërndarjes së ushqimit në të gjithë Anglinë, ku plotëson nevojat ushqimore e nevojtarëve, rreth 3 milionë njerëz janë pajisur me pako ushqimore vitin e fundit, ku 760.000 prej tyre për herë të parë, transmeton Anadolu.

Sipas raportit të Fondacionit Trussell që mbulon periudhën nga 1 prilli 2022 deri më 31 mars 2023, nevoja për banka ushqimore ka arritur nivelin më të lartë në histori.

Ndërsa numri i pakove ushqimore të dhuruara nga fondacioni vitin e kaluar ishte 2.986.203, 1,3 milionë prej tyre ishin pako ushqimore për fëmijë.

Në periudhën 2022-2023 nga shpërndarja e pakove ushqimore rreth 760 mijë persona për herë të parë kanë marrë ndihma, me një rritje prej 37 për qind krahasuar me periudhën para saj dhe 120 për qind krahasuar me 5 vite më parë.

Në raport, ku përkufizimi i familjes pranohet si familjet ku jeton 1 person dhe familjet më shumë se 1 person, numri i familjeve që marrin ndihmë ushqimore është regjistruar si 328.000. Numri i familjeve që marrin ndihmë është rritur me 38 për qind krahasuar me periudhën 2021-2022.

Çdo 8 sekonda shpërndahej një pako me ushqim

Sipas raportit, ku theksohet se muajt e dimrit janë periudha në të cilën jepet ndihma ushqimore më intensive, në dhjetor 2022 është thyer rekord me shpërndarjen e 332 mijë e 835 pakove ushqimore.

Para dhjetorit 2022, rekordi u thye në prill 2020, kur kishte kufizime të COVID-19, ndërkohë kishte një diferencë prej 50 mijë kutish mes dy muajve.

Në dhjetor 2022, kur numri i pakove u rrit me 57 për qind në krahasim me periudhën para pandemisë dhe me 29 për qind në krahasim me dhjetorin 2021, çdo 8 sekonda shpërndahej një pako ushqimore.

“Këto statistika jashtëzakonisht shqetësuese na tregojnë se një numër në rritje njerëzish po marrin mbështetje nga bamirësit dhe organizatat vullnetare për të sigurimin e jetës,” tha kryetarja e Fondacionit Trussell, Emma Revie.

Duke deklaruar se bankat ushqimore janë zgjidhje afatshkurtra, Revie theksoi se duhet të gjenden zgjidhje më afatgjata për varfërinë dhe urinë.

Sipas raporteve të vitit të kaluar të Fondacionit, sasia e ndihmave të paketave ushqimore që afrohej 3 milionëve në vitin e fundit, vitin e kaluar ishte 2,1 milionë, 2,5 milionë në periudhën 2020-2021 kur pandemia ishte efektive, 1,9 milionë në 2019-2020, 1,6 milionë në 2018-2019 dhe 1,3 milionë në 2018-2017.

Nearly 3 million emergency food parcels were handed out at food banks in the last year with the number provided for children topping a million for the first time, according to figures from the Trussell Trust.@julietdunlop reports from West Lothian foodbank distribution centre. pic.twitter.com/upi38vA9oP

— Good Morning Britain (@GMB) April 26, 2023