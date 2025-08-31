Britania do të nisë kontrolle të shtuara mbi eksportin e gomave të përdorura për në Indi

Agjencia e Mjedisit në Britani do të nisë kontrolle të shtuara mbi eksportin e gomave.

Kjo thuhet se vjen pas një hetimi të BBC që zbuloi se miliona goma të përdorura po digjen në impiante të paligjshme në Indi.

Sipas raportit, është “shumë e mundshme” që një pjesë e gomave britanike të devijohen drejt këtyre “furrave të rrezikshme”.

Këto impiante shkaktojnë ndotje të rëndë dhe rrezik për shëndetin publik.

Aktivistët dhe industria e riciklimit të gomave e kanë mirëpritur nismën, por thonë se masat nuk mbyllin të gjitha boshllëqet ligjore.

Rreth 50 milion goma të përdorura prodhohen çdo vit në Mbretërinë e Bashkuar, gjysma e të cilave eksportohen në Indi.

Nga 1 tetori, eksportuesit duhet të vërtetojnë që gomat do të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme.

