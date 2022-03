Britania e Madhe do të vendosë sistemin raketor Sky Saber në Poloni

Britania do të vendosë sistemin e saj raketor Sky Saber në Poloni, tha ministri i saj i mbrojtjes të enjten gjatë një vizite në Varshavë, ndërsa NATO po lëviz për të forcuar sigurinë në krahun e saj lindor në funksion të pushtimit rus të Ukrainës.

“Ne do të vendosim në Poloni sistemin e raketave anti-ajrore me rreze të mesme Sky Saber me rreth 100 personel për t’u siguruar që ne të qëndrojmë përkrah Polonisë, duke mbrojtur hapësirën ajrore të saj nga çdo agresion i mëtejshëm nga Rusia”, tha Ben Wallace në një konferencë shtypi. /tiranapost