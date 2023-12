Britania e Madhe me avionë vëzhgimi mbi Gaza

Mbretëria e Bashkuar do të fluturojë aeroplanët e saj të vëzhgimit mbi Izrael dhe Gaza ‘në kërkim të robërve të zhdukur’, njoftoi ministria e saj e mbrojtjes, duke shtuar se avionët do të jenë të paarmatosur dhe do të fokusohen vetëm në mbledhjen e inteligjencës.

“Vetëm informacioni në lidhje me shpëtimin e pengjeve do t’u kalohet autoriteteve përkatëse përgjegjëse për shpëtimin e pengjeve,” tha njoftimi.

Sekretarja e Shëndetësisë Victoria Atkins gjithashtu konfirmoi se dronët nga Mbretëria e Bashkuar po përdoren për të kërkuar pengjet britanike.

Pesë shtetas britanikë janë zhdukur pas sulmit të Hamasit më 7 tetor. 12 britanikë të tjerë u vranë në sulm, sipas qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.