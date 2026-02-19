Britania po heton nëse Epsteini ka përdorur aeroportet e Londrës për të trafikuar gra

Policia britanike po heton nëse Jeffrey Epstein ka trafikuar gra përmes dy aeroporteve të Londrës, me fluturime private.
Dy forca policore rajonale kanë thënë të mërkurën se po shqyrtonin informacionet mbi fluturimet private të lidhura me Epsteinin, pas publikimit nga qeveria amerikane të miliona dokumenteve mbi financierin e dënuar për abuzim seksual.
Policia e Essexit ka thënë se po shqyrton fluturimet hyrëse dhe dalëse nga Stansted Airport, në verilindje të Londrës, ndërsa Policia e Bedfordshireit ka thënë se po shqyrton fluturimet nga dhe drejt Luton Airport, në veriperëndim të kryeqytetit.
Këto vlerësime pasojnë krijimin e një grupi kombëtar koordinues për të mbështetur forcat individuale të policisë në shqyrtimin e lidhjeve të Epstein me Britaninë ose me shtetas britanikë.
“Ne vazhdojmë të punojmë në mënyrë bashkëpunuese për të vlerësuar detajet që po bëhen publike, në mënyrë që të kuptojmë çdo ndikim të mundshëm që rrjedh nga miliona dokumentet e publikuara”, ka thënë National Police Chiefs’ Council në një deklaratë.
BBC-ja ka raportuar vitin e kaluar se regjistrat e fluturimeve tregonin se 87 fluturime të lidhura me Epsteinin kishin mbërritur ose ishin nisur nga aeroporte britanike midis fillimit të viteve 1990 dhe vitit 2018, me “gra” të paidentifikuara të listuara mes pasagjerëve.
Dokumentet në dosjet e Epsteinit përmbajnë disa referenca për Stansted, përfshirë një në të cilin diskutohej nëse një grua ruse me vizë amerikane mund të ndërronte avion në atë aeroport. Dosjet përfshijnë gjithashtu dhjetëra referenca për viza britanike.
Aeroporti Stansted ka thënë në një deklaratë se fluturimet private nuk menaxhohen nga terminali që ai operon dhe se kontrollet e emigracionit dhe doganës janë përgjegjësi e Border Force.
Border Force nuk i është përgjigjur menjëherë një kërkese për koment, por sipas rregullave të saj, të gjithë personat që mbërrijnë në Britani i nënshtrohen kontrolleve të hollësishme.
Skandali i lidhur me Epsteinin ka pasur tashmë ndikim të madh në Britani.
Dy forca policore po hetojnë Peter Mandelson, ish-ambasador britanik në SHBA, dhe vëllanë më të vogël të Mbretit Charles, Prince Andreë, mbi pretendime për sjellje të papërshtatshme derisa ishin në detyrë publike.
Dosjet e Epsteinit sugjerojnë se të dy kishin përcjellë dokumente konfidenciale qeveritare tek financieri i ndjerë amerikan.
Të dy burrat kanë mohuar çdo shkelje dhe kanë thënë se pendohen për miqësinë e tyre me Epsteinin.