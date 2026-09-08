Britania thërret të ngarkuarin me punë të Serbisë për të dënuar përkujtimet gjatë funeralit të Mlladiqit

Mbretëria e Bashkuar ka thirrur diplomatin më të lartë të Serbisë në vend për të dënuar përkujtimet që shoqëruan funeralin e kësaj jave të kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mlladiq, transmeton Anadolu.
Duke njoftuar thirrjen e të ngarkuarit me punë të Serbisë, Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar në një deklaratë tha se Mlladiq ishte përgjegjës për krime që janë “ndër më të rëndat e kryera në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore”.
“Mohimi dhe zbardhja e krimeve të tij është një fyerje ndaj së drejtës ndërkombëtare dhe minon drejtpërdrejt stabilitetin dhe besimin në rajon”, tha një zëdhënës i ministrisë britanike.
Në deklaratë u theksua se udhëheqësit politikë dhe institucionet publike kanë “përgjegjësi të shikojnë drejt së ardhmes, jo drejt së kaluarës” dhe të veprojnë në mënyra që mbështesin pajtimin rajonal, e jo të rihapin plagët e vjetra.
“Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë u themelua nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së dhe Serbia është e detyruar t’i respektojë vendimet e saj”, u theksua në deklaratë.
“Lavdërimi i një krimineli të dënuar të luftës minon drejtpërdrejt besimin, nxit përçarjen dhe është i papajtueshëm me procesin e pajtimit brenda Bosnjë e Hercegovinës dhe në rajon”, thuhet më tej.
Mlladiq, ish-komandant i Ushtrisë së Serbëve të Bosnjës, vdiq në Hagë më 27 gusht, në moshën 84-vjeçare, teksa vuante dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
Ai ishte dënuar për krimet e kryera gjatë Luftës së Bosnjës të viteve 1992-1995, përfshirë gjenocidin për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës të vitit 1995, ku u vranë më shumë se 8.000 burra dhe djem boshnjakë.