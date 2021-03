BROWNIE e butë dhe e shijshme.

Brownies janë ëmbëlsira tradicionale amerikane shumë të shijshme të cilat gjenden në 1001 mënyra të përgatitjes.

▪Përbërsit

200 gr çokollatë

160 gr gjalp

4 vezë në temperaturë ambienti

160 gr sheqer

130 gr miell

20 gr kakao

1/2 lugë e vogël fryrës për ëmbëlsira

pak kripë

▪ Përgatitja:

– Vendosim çokollatën e zezë me gjalpin në banjo mari deri sa të treten bashkë.

– Në një enë tjetër përziejmë përbërësit e thatë si: miell, kakao, fryrës për ëmbëlsira, kripë.

– Në një enë tjetër përziejmë me mikser vezët me sheqerin derisa të trefishohen në volum dhe ngjyra e vezëve të zbardhet.

– Shtojmë masën e çokollatës tek masa e vezëve dhe e përziejmë nga lart poshtë me delikatesë derisa të marrë ngjyrën e çokollatës plotësisht.

– Dhe në fund shtojmë përbërësit e thatë në dy pjesë dhe përziejmë përsëri nga lart poshtë me delikatesë.

– Të gjithë masën e përzier e hedhim në tavë të shtruar me letër furre dhe e pjekim në 180 gradë në furrë të parangrohur për 30 – 35 minuta.

– Mbas pjekjes e lemë të ftohet për 5 minuta dhe e nxjerrim me ndihmën e letrës nga tava, e presim në kuadrate sipas madhësisë që dëshironi.