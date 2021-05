Brukseli merr vendim, certifikatat digjitale të COVID-19 të obligueshme nga korriku

Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së kanë arritur marrëveshje për krijimin e certifikatave digjitale për qytetarët e BE-së, që nga korriku do të duhej t’ua lehtësonte mënyrën e udhëtimit në vendet e BE-së.

Marrëveshja është arritur pas katër raundeve të bisedimeve të Parlamentit Evropian dhe vendeve anëtare, e bazuar në propozimin e Komisionit Evropian do të aplikohen certifikatat digjitale që do të “hapin kufijtë”, që do të pranojnë të gjitha vendet anëtare dhe që do të ofrojnë informacionet e nevojshme për vaksinim siç është posedimi i antitrupave apo testi negativ PCR, transmeton Telegrafi.

Në Bruksel kanë bërë të ditur se në marrëveshjen e mbrëmshme është hapur rruga “për certifikatën e përbashkët digjitale evropiane që do të jenë të gatshme deri në korrik”.

Komisioni Evropian është angazhuar që të ndajë 100 milionë euro në kuadër të mekanizmave për përkrahje emergjente për ta pasur qasje në testet ekzistuese anti-COVID.

Certifikata e gjelbër digjitale, nganjëherë jozyrtarisht e quajtur pasaporta COVID, do të mundësojë që kudo në BE përmes leximit të kodit QR, të kontrollohet certifikata që tregon nëse bartësi i saj nuk është i infektuar.

Janë paraparë tri mënyra që mund ta dëshmojnë këtë. E para, që personi është vaksinuar kundër COVID-19 apo që i sëmuri nga coronavirusit kohë më parë konsiderohet i mbrojtur nga antitrupat, e nëse nuk është vaksinuar dhe nuk ka antitrupa të mjaftueshme, duhet të ketë testin “e freskët” negativ PCR.

Me konfirmime të tilla, personat do të mund të kalojnë kufijtë mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, pa iu nënshtruar masave të rrepta kufizuese që deri më tani kanë qenë në fuqi, siç ishte testimi apo vetëizolimi.

Kjo marrëveshje do të duhej të ishte në fuqi në një periudhë 12 mujore. E shtetet anëtare duhet t’i pranojnë certifikatat që i kanë lëshuar vendet e tjera anëtare dhe atë për vaksinat e miratuara në BE. Aktualisht vaksinat e miratuara në vendet e Bashkimit Evropian janë Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson.

Personat që nuk kanë “ceritifikata” të tilla nuk do të mund të udhëtojnë.