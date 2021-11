Bukën kurrë nuk duhet ta mbani në qese, aq më parë në atë plastike

Zgjidhja më e mirë do t’ju tingëllojë mbase si e krisur, mirëpo vërtet është fenomenale për shumë arsye.

Shumica e njerëzve bukën e lënë në tavolinën e kuzhinës, në kutinë e bukës apo në dollapin e kuzhinës, ndërkaq me atë rast e mbajnë në qese letre apo plastike.

Ky është gabim për shkak të të cilit buka shpejt myket dhe bëhet bajat pas vetëm disa orëve.

Qesja ngadalë, por me siguri e “than” bukën, ndërkaq temperatura e dhomë është ideale për krijim të mykut. Dhe nëse bukën e lini në kuzhinë në vendet ku mund të ketë kontakt me ujin, do të myket edhe më shpejt.

Zgjidhja e mirë është, sado që t’ju duket e krisur, ta fusni bukën në frigorifer me ngrirje të thellë.

Kështu gjithmonë do të keni bukë të freskët, por mund ta shkrini në dy mënyra:

1. Nëse ju nevojitet ta konsumoni menjëherë, nxirreni bukën e ngrirë, vendoseni në folie alumini dhe nxeheni në furrë.

2. Nëse dëshironi bukë të freskët për mëngjes, nxirren para se të shkoni të flini gjumë dhe lëreni në një leckë të pastër kuzhine që gjatë natës ngadalë të shkrihet. Në mëngjes do të ketë shije sikur ta kishit blerë në furrë!