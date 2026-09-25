Bullgari, fillon zyrtarisht fushata për zgjedhjet presidenciale

Fushata për zgjedhjet presidenciale në Bullgari filloi zyrtarisht sot, 25 shtator, një muaj para se votuesit t’u drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e vendit, transmeton Anadolu.
Gjithsej 27 kandidatura për president dhe nënpresident janë regjistruar për zgjedhjet e 25 tetorit, sipas Agjencisë Bullgare të Lajmeve (BTA).
Kandidatët kryesorë, sipas sondazheve të cituara nga Radioja Kombëtare Bullgare, janë presidentja aktuale Iliana Iotova, e mbështetur nga partia e majtë Bullgaria Progresive, dhe ish-kryeministri teknik Andrey Gyurov, i mbështetur nga partitë liberale proevropiane të opozitës.
Kandidat tjetër është Kostadin Kostadinov, lideri i partisë së ekstremit të djathtë dhe kundër BE-së, Rilindja. Fushata do të vijojë deri më 23 tetor ndërsa fushata zgjedhore do të jetë e ndaluar gjatë 24 orëve para ditës së zgjedhjeve.
Pajisjet elektronike të votimit do të përdoren në shumicën e qendrave të votimit, me përjashtime që përfshijnë vendet me më pak se 300 votues, qendrat e lëvizshme të votimit, institucionet mjekësore, shtëpitë e të moshuarve dhe disa qendra votimi jashtë vendit, raportoi BTA-ja.
Deri të mërkurën në mëngjes, 18.430 shtetas bullgarë në 66 vende kishin aplikuar për të votuar jashtë vendit. Turqia kryesonte me numrin më të madh të aplikimeve, më shumë se 7.000, e ndjekur nga Britania me afro 3.000, Gjermania me rreth 1.500, SHBA-ja me më shumë se 1.300 dhe Spanja me mbi 700.
Votuesit jashtë vendit kanë afat deri më 29 shtator për të dorëzuar aplikimet e tyre. Një raund i dytë do të zhvillohet më 1 nëntor nëse presidenti nuk zgjidhet në raundin e parë.