Bullgaria dërgon kontingjent ushtarak në misionin e KFOR-it

Një kontingjent ushtarak i Forcave të Armatosura të Republikës së Bullgarisë është nisur solemnisht për t’u bërë pjesë e Misionit të NATO-s në Kosovë – KFOR, transmeton Anadolu.
Siç njofton agjencia telegrafike bullgare “BTA”, ceremonia e përcjelljes së ushtarëve për në Kosovë, u mbajt në qytetin Pleven, ku morën pjesë përfaqësues të udhëheqjes politike dhe ushtarake.
Kontingjenti bullgar do të bëhet pjesë e batalionit shumëkombësh të Komandës Rajonale “Perëndim” të KFOR-it.
Në fjalën e tij, zëvendësministri i Mbrojtjes, Radoslav Iliev, tha se pjesëmarrja në këtë mision është një detyrë me rëndësi të lartë për paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe në mbështetje të interesit kombëtar dhe sigurisë ndërkombëtare.
Ai theksoi se Bullgaria është një anëtare e besueshme e NATO-s dhe Bashkimit Evropian (BE) dhe se kontingjentet bullgare japin kontribut të drejtpërdrejtë në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në rajon dhe në Evropë.
Iliev u shpreh se kontingjenti ka mbështetjen e plotë të udhëheqjes politike dhe ushtarake dhe u uroi ushtarakëve rrugëtim të mbarë.
Zëvendësshefi i Mbrojtjes, gjeneral-lejtnant Krasimir Kanev, tha se në KFOR marrin pjesë 33 shtete dhe se Bullgaria renditet ndër dhjetë vendet e para për nga kontributi me personel dhe detyra.
Ai theksoi se për 26 vite me radhë kontingjentet bullgare kanë rritur autoritetin e vendit dhe kanë dëshmuar profesionalizëm duke respektuar rregullat për përdorimin e forcës dhe procedurat operative.