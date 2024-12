Cadillac OpenSpace është një ‘shtëpi autonome e lëvizshme’ dhe një nivel i ri luksi

Veturat konceptuale janë shpesh të egra dhe ekstreme, por pak arrijnë nivelin e ekstravagancës së ‘shtëpisë së lëvizshme’ Cadillac OpenSpace.

Dy vjet pas publikimit të detajeve të para të paqarta, General Motors Design ka tërhequr sërish vëmendjen me konceptin e tij OpenSpace, i cili mund të jetë një aluzion i së ardhmes së mobilitetit luksoz.

OpenSpace fillimisht u theksua si më i madhi nga katër konceptet autonome të Cadillac, i cili përfshinte coupe futuriste InnerSpace, PersonalSpace fluturues me një ulëse dhe furgonin SocialSpace me gjashtë, transmeton Telegrafi.

Cadillac parashikon OpenSpace me një nivel të pestë të autonomisë së drejtimit, që do të thotë se në teori mund të udhëtojë nga pika A në pikën B pa pasur nevojë për shofer ose vëmendjen e tij.

Megjithatë, gjërat bëhen veçanërisht interesante kur ai arrin destinacionin e tij, pasi premton një përvojë të paparë.

Pasi të jetë vendosur, OpenSpace zgjeron zonën e tij qendrore të qëndrimit dhe siguron qasje në kuvertën e çatisë, në mënyrë që pasagjerët të mund të shijojnë pamjet dhe përvojat e ofruara nga partnerët ekskluzivë të Cadillac.

Edhe pse kjo duket si një e ardhme e pashmangshme, ne ende do ta presim atë. Kur të vijë koha kur automjetet mund të lëvizin në mënyrë të pavarur dhe të besueshme, sigurisht që do të ketë nga ata që do të duan të blejnë një ‘shtëpi të lëvizshme’ super luksoze si kjo.

Përveç transportit të pasagjerëve në destinacionin e tyre, kjo shtëpi me motor është projektuar për t’u përzier në mënyrë delikate me rrethinat e saj.

Cadillac zgjodhi një “eksterier reflektues që zbut siluetën e automjetit dhe lejon që hapësirat e brendshme të përzihen pa probleme me peizazhin”. /Telegrafi/